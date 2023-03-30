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Süper Lig'de tüm dengeler değişebilir! İşte oluşacak yeni puan tablosu! Şampiyonluk potasına girecekler

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Giriş: 30.03.2023 11:41
Kulüpler Birliği dün toplandı, deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarının durumu masaya yatırıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "12 kulüp katıldı. 7 kulüp bir görüş savundu (Maçlar tamamen sayılmasın), 4 kulüp (Şu anki haliyle kalsın) başka bir konu savundu." açıklamasını yaptı, gözler TFF'ye çevrildi. Eğer Hatay ve Gaziantep'in maçları geçersiz sayılırsa Süper Lig'de dengeler değişebilir.
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