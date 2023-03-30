Süper Lig'de tüm dengeler değişebilir! İşte oluşacak yeni puan tablosu! Şampiyonluk potasına girecekler

Kulüpler Birliği dün toplandı, deprem felaketi sonrası ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarının durumu masaya yatırıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "12 kulüp katıldı. 7 kulüp bir görüş savundu (Maçlar tamamen sayılmasın), 4 kulüp (Şu anki haliyle kalsın) başka bir konu savundu." açıklamasını yaptı, gözler TFF'ye çevrildi. Eğer Hatay ve Gaziantep'in maçları geçersiz sayılırsa Süper Lig'de dengeler değişebilir.