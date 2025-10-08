Sumud Filosu’ndaki aktivisti Abdullah Gündem: "Tüm dünya sesimiz duydu ve harekete geçti’’

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan 15’i Türk, 6’sı Meksikalı olmak üzere 21 aktivist İstanbul’a getirildi. Meksikalı 6 aktivist transit geçişle ülkelerine gitti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN