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Sultangazi'de "maskeli beşler" şoku! 200 bin liralık soygun kamerada

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Giriş: 08.08.2020 14:08
Güncelleme:08.08.2020 14:28
Sultangazi'de maskeli 5 kişi, kot yüklü bir aracın camını kırarak hırsızlık yaptı. O anlar fabrikanın kamerasına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahibi Faruk Taşkın, "Her sabah sevkiyatımız oluyor normalde. Aracımızı yaklaştırdık. Paketlerimizi araca yükledik. Aracımızı dışarı çıkardık, kilitleyerek iş yerine döndük. O esnada 4 dakika içerisinde baktık ki bizim araç soyulmuş. Yaklaşık 2500 kotun bana 150 - 200 bin TL zararı var." dedi.
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