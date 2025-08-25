25 Ağustos 2025, Pazartesi

Sultangazi'de hafriyat yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Sultangazi’de hafriyat yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Sultangazi’de hafriyat yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Giriş: 25.08.2025 13:58
Giriş: 25.08.2025 13:58
Kaza, saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Özkan yönetimindeki 34 DNL 409 plakalı hafriyat yüklü tır, virajı alamayarak yan yattı. Devrilen tır metrelerce sürüklenirken, damperinde bulunan hafriyat malzemeleri yola saçıldı. Kaza sırasında tırın mazot deposu delindi. Yola yüzlerce litre mazot akarken, kayganlaşan yol nedeniyle polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücü Burak Özkan’ı ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise hem devrilen aracı hem de dökülen yakıtı kontrol altına almak için çalışma yaptı.
