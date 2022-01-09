09 Ocak 2022, Pazar
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Sultangazi'de baba dayağından kaçan kız balkondan atladı
Sultangazi'de babasından dayak yiyen 14 yaşındaki Ayşegül Ş. kendisini evin balkonunda attı. Park halindeki otomobilin üstüne düşen Ayşegül Ş.'yi gören annesi sinir krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ayşegül'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.