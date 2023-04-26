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Sultangazi'de amcasının aracını parçaladı o anlar kamerada!

DHA
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Giriş: 26.04.2023 15:26
Güncelleme:26.04.2023 15:26
Sultangazi'de amcasıyla anlaşmazlık yaşayan bir kişi, park halinde olan amcasına ait araca iki kez zarar verdi. Park halindeki aracın dikiz aynasının parçalandığı, camlarının kırıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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