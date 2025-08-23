Sultangazi’de 17 yaşındaki çocuğa taciz iddiası: Şüpheli linç edilmek istendi

23 Ağustos 2025, Cumartesi

Giriş: 23.08.2025 13:47
Sultangazi’de 17 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen 51 yaşındaki Y.İ., çevre esnafı tarafından linç edilmek istendi. Olay, Yunus Emre Mahallesi’ndeki parkta meydana geldi. Çocuğa daha önce sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen şüpheli, bağırarak yardım isteyen çocuğun sesini duyan esnaf tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, havaya ateş açarak Y.İ.’yi linç girişiminden kurtardı. Şüpheli polis merkezine götürülürken, mahallelinin şüpheliyi dövdüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Mahalle sakinleri, gönderilen cinsel içerikli mesajlara şahit olduklarını belirtti.
