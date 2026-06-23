Bayraktar'dan COP31 mesajı: Türkiye enerji dönüşümüne liderlik etmeye hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra'da düzenlenen COP31-IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu'nda Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı. Yenilenebilir enerji kapasitesinin 2035'e kadar üç katına çıkarılacağını açıklayan Bayraktar, enerji dönüşümü ile enerji güvenliğinin birlikte ilerlemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye ortak geleceğimize liderlik etmeye, iş birliği yapmaya ve yatırım yapmaya hazırdır" dedi.