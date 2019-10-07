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07.10.2019
Şule Çet davasında son dakika gelişmesi | SGK ilaç kayıtlarını mahkemeye gönderdi
Ankara’da bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybeden Şule Çet’in ölümüyle ilgili davada yeni gelişmeler yaşandı. Mahkeme, Çet’in psikolojik tedavi gördüğü kurumlardan evrak ve kullandığı ilaçların etiketlerine ilişkin rapor alınmasını talep etmişti. SGK’dan mahkemeye yanıt geldi. Şule Çet’in ithal ilaç kaydının bulunmadığı ortaya çıktı.
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