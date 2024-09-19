Suikast girişimi sonrası Trump’tan ilk açıklama

Suikast girişiminin ardından Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ilk kez konuştu ve “Başkanlık tehlikeli bir iştir. Sadece önemli Başkanlar vurulur.” ifadesini kullandı. Kamal Harris ve Biden'ın kendisine geçmiş olsun telefonu açtığını da sözlerine ekledi. Miting sırasında alınan yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

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