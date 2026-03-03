CANLI YAYIN
A Haber hasar gören Gülistan Sarayı'nda
Eşi de işin içindeymiş! Öldürülen esnaf için ceza
Hamaney’in ardından ülkeyi kim yönetecek?
Petrolde 200 dolar senaryosu gerçek mi?
İran savaşında Amerikan askerleri mi ölecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İsrail’den Tahran’da kritik noktaya saldırı: Cumhurbaşkanlığı ofisi hedef alındı

İsrail ordusu, İran’a yönelik saldırıların dördüncü gününde Tahran’daki Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi binasının bulunduğu yerleşkeyi hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, İran yönetiminin en üst düzey isimlerinin toplandığı kompleks ile bir askeri eğitim kurumunun da vurulduğu belirtildi. İsrail tarafı, saldırının uzun süren istihbarat çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiğini savunurken, hedef alınan yerleşkenin İran’ın “komuta ve kontrol merkezi” olduğunu öne sürdü. Tahran’dan ise saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

