Başkan Erdoğan: Ülkemiz için tüm tedbirleri aldık
Gündem Başkan Erdoğan: Ülkemiz için tüm tedbirleri aldık
İsrail Tahran'da Cumhurbaşkanlığı ofisini hedef alındı
Dünya İsrail Tahran'da Cumhurbaşkanlığı ofisini hedef alındı
Hamaney'in ardından ülkeyi kim yönetecek?
Gündem Hamaney’in ardından ülkeyi kim yönetecek?
A Haber hasar gören Gülistan Sarayı'nda
Özel Haber A Haber hasar gören Gülistan Sarayı'nda
Eşi de işin içindeymiş! Öldürülen esnaf için ceza
Yaşam Eşi de işin içindeymiş! Öldürülen esnaf için ceza
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD kamuoyu ayakta: İran savaşında Amerikan askerleri mi ölecek?

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının Amerikan iç siyasetinde ve kamuoyunda yarattığı derin çatlakları A Haber canlı yayınında mercek altına aldı. Sali, bölgedeki çatışmalarda İsrail’in kayıp vermediği bir denklemde Amerikan askerlerinin tabutlarla ülkeye dönmesinin, Washington’da özellikle Demokratlar cephesinde büyük bir krize ve halk nezdinde geri dönülemez bir tepkiye yol açabileceğini vurguladı.

CHP'li başkandan belediye meclis üyesine küfür
ABD’den İran’a Umman Körfezi üzerinden gözdağı
Türkiye-İran sınırında ne oluyor? Göç dalgası iddialarına son nokta koyuldu!
İsrail savaş uçağı İran füzesinden son anda kaçtı!
İran’ın Hürmüz kozu ve Çin’in gizli desteği ifşa oldu!
Trump’ın İran planı çöktü: Ne rejim değişti ne direnç kırıldı!
Hürmüz’deki gerilim savaş ilanı mı? İran’a yönelik saldırılar bölgeyi ateşe attı
