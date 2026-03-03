ABD kamuoyu ayakta: İran savaşında Amerikan askerleri mi ölecek?

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarının Amerikan iç siyasetinde ve kamuoyunda yarattığı derin çatlakları A Haber canlı yayınında mercek altına aldı. Sali, bölgedeki çatışmalarda İsrail’in kayıp vermediği bir denklemde Amerikan askerlerinin tabutlarla ülkeye dönmesinin, Washington’da özellikle Demokratlar cephesinde büyük bir krize ve halk nezdinde geri dönülemez bir tepkiye yol açabileceğini vurguladı.