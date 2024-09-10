Suç örgütü Daltonlar ile Casperler’ın kan havası

İstanbul Bahçelievler'de isimlerini çizgi film kahramanlarından alan 'Daltonlar' ve 'Casperlar' isimli iki çetenin yıllar önce başlayan hakimiyet kavgası kan davasına dönüştü. Yapılan seri operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 15'i tutuklandı. İşte detaylar...

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