Su krizine belediye binası önünde duş alarak tepki gösterdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Çağatay Yavuz, 6 gündür evinde su akmadığı gerekçesiyle 5 litrelik su ile Bodrum Belediye Meydanında duş alarak yaşadığı soruna tepki gösterdi. Yavuz, “Benim bu yaptığım şey duş değil, aslında bir tedavi sürecimin bir parçası. Saç kıran hastalığına yakalandım. Ciddi bir tedavi sürecinden geçiyorum. Her gün kullanmam gereken ilaçlar var, saçlarımı yıkamam gereken özel bir şampuan var. Ama bilin bakalım, Bodrum’da ne yok maalesef? 2025 yılının son çeyreğinde, 6 gündür yaşadığım bölgede, Cevat Şakir Mahallesi’nde su yok." diyerek tepki gösterdi

