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Su çekilince bataklık oluştu! İstanbul'da Sazlıbosna Barajı'nda bataklık ortaya çıktı

A Haber
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Giriş: 04.09.2023 11:45
İstanbul'da barajların kurumasıyla birlikte bataklık tehlikesi ortaya çıktı. Sazlıbosna Barajı'nda da bataklık oluştuğu görüldü. Bölgedeki son durumu balçığa giren ve ayaklarını çıkaramayan A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
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