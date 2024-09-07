Su altında kalan köyünde tekne kaptanı oldu

Kayseri Kocasinan'da bulunan Kuşçu Beldesi, 2003'te Kızılırmak Nehri üzerinde Yamula Barajı'nın inşa edilmesiyle sular altında kaldı. 50 yaşındaki Ahmet Yılmaz ise köyünü terk edemedi. Bir zamanlar ekip biçtiği toprakların üzerindeki baraj suyunda tekne kaptanlığı yapıyor ve ziyaretçilerine köyünün hikayesini anlatıyor.

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