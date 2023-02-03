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Sözleşmeli akademik personele kadro! YÖK kanunu teklifi TBMM’de kabul edildi

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Giriş: 03.02.2023 09:24
Sözleşmeli akademik personele kadro verilmesini ve MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını düzenleyen teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Peki teklifte başka hangi maddeler var? Detaylar haberimizde...
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Sözleşmeli akademik personele kadro
Sözleşmeli akademik personele kadro
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