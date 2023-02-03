Sözleşmeli akademik personele kadro! YÖK kanunu teklifi TBMM’de kabul edildi

Sözleşmeli akademik personele kadro verilmesini ve MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını düzenleyen teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Peki teklifte başka hangi maddeler var? Detaylar haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN