Soygun için girdiği kuyumcuda böyle etkisiz hale getirildi

İstanbul Gaziosmanpaşa bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı soyguncu, dükkana girdiğine pişman oldu. Olay, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi İmam Hatip Lisesi Bulvarı’nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kafasına taktığı şapkayla yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli, cadde üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheli dükkana girer girmez elinde bulunan kuru sıkı silahla havaya ateş etti. Silahın ateşlenmesiyle kuyumcu dükkanı çalışanları ve şüpheli arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin sırasında dükkan çalışanları şüphelinin elindeki silahı almayı başardı. Olayda, şüpheli soyguncu ve bir dükkan çalışanı aldığı darbeler sonucu yaralandı. Şüpheliyi etkisiz hale getiren kuyumcu dükkanı çalışanları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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