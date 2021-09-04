04 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Soygun için girdiği kuyumcuda böyle etkisiz hale getirildi

Soygun için girdiği kuyumcuda böyle etkisiz hale getirildi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2021 16:46
İstanbul Gaziosmanpaşa bir kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı soyguncu, dükkana girdiğine pişman oldu. Olay, Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi İmam Hatip Lisesi Bulvarı’nda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kafasına taktığı şapkayla yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli, cadde üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına girdi. Şüpheli dükkana girer girmez elinde bulunan kuru sıkı silahla havaya ateş etti. Silahın ateşlenmesiyle kuyumcu dükkanı çalışanları ve şüpheli arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin sırasında dükkan çalışanları şüphelinin elindeki silahı almayı başardı. Olayda, şüpheli soyguncu ve bir dükkan çalışanı aldığı darbeler sonucu yaralandı. Şüpheliyi etkisiz hale getiren kuyumcu dükkanı çalışanları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuyumcuda dehşete düşüren görüntüler
Kuyumcuda dehşete düşüren görüntüler
Kocaeli’de dehşet anları
Kocaeli'de dehşet anları
Kamp ve karavan festivalı!
Kamp ve karavan festivalı!
Minik Beren mucize eseri kurtuldu
Minik Beren mucize eseri kurtuldu
Doğuştan özel yetenekli bir genç adam
Doğuştan özel yetenekli bir genç adam
Ümraniye’de alkollü sürücüye dayak!
Ümraniye'de alkollü sürücüye dayak!
Yıkılanların yerine kemerli köprüler
Yıkılanların yerine kemerli köprüler
Tekirdağ Çorlu’da tren işçi servisine çarptı, 6 ölü
Tekirdağ Çorlu'da tren işçi servisine çarptı, 6 ölü
Ahmet’in tek isteği akülü araba!
Ahmet’in tek isteği akülü araba!
Cinnet getirip dehşet saçtı!
Cinnet getirip dehşet saçtı!
Eski erkek arkadaşı dehşeti yaşattı!
Eski erkek arkadaşı dehşeti yaşattı!
Ankara’da panik! 24 daireli bina boşaltıldı
Ankara'da panik! 24 daireli bina boşaltıldı
Daha Fazla Video Göster