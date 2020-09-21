21 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sosyal medyaya damga vurdu! O temizlik görevlisi A Haber’de

Sosyal medyaya damga vurdu! O temizlik görevlisi A Haber’de

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.09.2020 13:42
Güncelleme:21.09.2020 13:54
Bitlis'in Tatvan Belediyesi'nde temizlik görevlisi Ecvet Ürün'ün, el arabasını temizlerken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri, sosyal medyaya damga vurmuştu. O temizlik görevlisi Ecvet Ürün A Haber'de. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları canlı yayında anlattı.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi'nde temizlik görevlisi Ecvet Ürün'ün, el arabasını temizlerken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri, sosyal medyaya damga vurmuştu. O temizlik görevlisi Ecvet Ürün A Haber'de. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları canlı yayında anlattı.

Ürün, "Ben ilk önce arabamı temizliyorum sonra işe başlıyorum. Ondan sonra şehri temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatvan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan evli ve 5 çocuk babası Ecvet Ürün, 2 gün önce ilçe merkezinde çöpleri topladı. Ürün'ün, çöpleri boşalttığı el arabasını bezle sildiği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Video, paylaşımın ardından yüzlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar, el arabasını özenle temizleyen işçiye duyarlılığından ötürü destek mesajları yazdı. Görüntüleri izleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de temizlik işçisi Ürün'e teşekkür etti.

O temizlik görevlisi A Haber’de
O temizlik görevlisi A Haber’de
İstiklal Caddesi’ndeki taciz iddiasında flaş gelişme
İstiklal Caddesi’ndeki taciz iddiasında flaş gelişme
72 yaşındaki kadın gözyaşları içinde isyan etti
72 yaşındaki kadın gözyaşları içinde isyan etti
İstanbul'da yürek sızlatan görüntü
İstanbul'da yürek sızlatan görüntü
Güne damga vuran kare!
Güne damga vuran kare!
Pinaları öldüren virüs kıyılarımızda
Pinaları öldüren virüs kıyılarımızda
Türk bayrağı 1 asır sonra döndü
Türk bayrağı 1 asır sonra döndü
Koronavirüs halayı!
Koronavirüs halayı!
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
25 liralık eşkıya! O anlar kamerada
25 liralık eşkıya! O anlar kamerada
Okul servisleri tek tek denetlendi...
Okul servisleri tek tek denetlendi...
Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!
Tel Abyad'da suçlulara göz açtırılmıyor!
Daha Fazla Video Göster