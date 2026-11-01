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ABD-İran hattında savaş alarmı! 4 Kasım'da saldırı iddiası, Tahran'dan misilleme tehdidi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD-İran hattında savaş alarmı! 4 Kasım'da saldırı iddiası, Tahran'dan misilleme tehdidi

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, ABD medyasında Trump yönetiminin 3 Kasım seçimlerinin ardından İran'a yönelik bir saldırı düzenleyebileceği iddia edildi. İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ise olası bir saldırıya sert karşılık vereceklerini belirterek, "Saldırı olursa coğrafya fark etmeksizin misilleme yaparız" açıklamasında bulundu. Taraflardan gelen mesajlar, bölgede yeni bir çatışma ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı.

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