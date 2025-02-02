Sosyal konut seferberliği başlıyor! 81 ile sosyal konut genelgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla 81 ilin valiliklerine sosyal konut yapımında kullanılacak arazilerinin belirlenmesi için genelge gönderildi. Valilerden yeterli büyüklükte, öncelikli olarak Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi istendi.

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