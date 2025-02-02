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Sosyal konut seferberliği başlıyor! 81 ile sosyal konut genelgesi

Sosyal konut seferberliği başlıyor! 81 ile sosyal konut genelgesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.02.2025 11:41
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla 81 ilin valiliklerine sosyal konut yapımında kullanılacak arazilerinin belirlenmesi için genelge gönderildi. Valilerden yeterli büyüklükte, öncelikli olarak Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi istendi.
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Sosyal konut seferberliği başlıyor! 81 ile sosyal konut genelgesi
Sosyal konut seferberliği başlıyor
Sosyal konut seferberliği başlıyor
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