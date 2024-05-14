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Son dakika | Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 14.05.2024 15:21
Son dakika haberi... Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden Şenol Zurnalı (42) hastanede hayatını kaybederken, yaralı kurtulan Savaş Onur (31) tedavi altına alındı.
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