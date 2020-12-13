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Son dakika: Yürüyen merdivende hayrete düşüren anlar! Neye uğradıklarını şaşırdılar

İHA
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Giriş: 13.12.2020 15:03
Güncelleme:13.12.2020 15:18
Son dakika haberi… Kamerun'da açılan ülkenin ilk alışveriş merkezinde halk yürüyen merdivenleri kullanırken neye uğradıklarını şaşırdı. Kimisi düşerken birbirlerini tutmaya çalıştı. Kimisi ters yönde binip ilerlemeye çalıştı. İşte saniye saniye o anlar…

Son dakika haberi… Kamerun'da açılan ülkenin ilk alışveriş merkezinde halk yürüyen merdivenleri kullanırken neye uğradıklarını şaşırdı. Kimisi düşerken birbirlerini tutmaya çalıştı. Kimisi ters yönde binip ilerlemeye çalıştı. İşte saniye saniye o anlar…

Yürüyen merdivende korku dolu anlar! Neye uğradıklarını şaşırdılar YÜRÜYEN MERDİVENDE KORKU DOLU ANLAR! NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

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