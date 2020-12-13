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Son dakika: Yürüyen merdivende hayrete düşüren anlar! Neye uğradıklarını şaşırdılar
Son dakika haberi… Kamerun'da açılan ülkenin ilk alışveriş merkezinde halk yürüyen merdivenleri kullanırken neye uğradıklarını şaşırdı. Kimisi düşerken birbirlerini tutmaya çalıştı. Kimisi ters yönde binip ilerlemeye çalıştı. İşte saniye saniye o anlar…
Son dakika haberi… Kamerun'da açılan ülkenin ilk alışveriş merkezinde halk yürüyen merdivenleri kullanırken neye uğradıklarını şaşırdı. Kimisi düşerken birbirlerini tutmaya çalıştı. Kimisi ters yönde binip ilerlemeye çalıştı. İşte saniye saniye o anlar…