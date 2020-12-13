Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Yürüyen merdivende korku dolu anlar! Neye uğradıklarını şaşırdılar Yürüyen merdivende korku dolu anlar! Neye uğradıklarını şaşırdılar Son dakika haberi… Kamerun'da açılan ülkenin ilk alışveriş merkezinde halk yürüyen merdivenleri kullanırken neye uğradıklarını şaşırdı. Kimisi düşerken birbirlerini tutmaya çalıştı. Kimisi ters yönde binip ilerlemeye çalıştı. İşte saniye saniye o anlar… Giriş Tarihi: 13.12.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 15:27 Son dakika haberi… Kamerun'da açılan ülkenin ilk alışveriş merkezinde halk yürüyen merdivenleri kullanırken neye uğradıklarını şaşırdı. Kimisi düşerken birbirlerini tutmaya çalıştı. Kimisi ters yönde binip ilerlemeye çalıştı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Orta Afrika ülkesi Kamerun'da, ülkenin ilk alışveriş merkezi hizmete açıldı.
Yüzlerce kişinin katıldığı açılışta yerel halk hayatında bir ilk yaşadı.
Alışveriş merkezinin açılışına katılan birçok müşteri, alışveriş merkezindeki yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşandı.
Şaşkınlıktan yürüyen merdivenlerin tırabzanlarına sarılanların yardımına ise güvenlik görevlileri ve diğer müşteriler koştu.