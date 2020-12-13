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Yürüyen merdivende korku dolu anlar! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Son dakika haberi… Kamerun'da açılan ülkenin ilk alışveriş merkezinde halk yürüyen merdivenleri kullanırken neye uğradıklarını şaşırdı. Kimisi düşerken birbirlerini tutmaya çalıştı. Kimisi ters yönde binip ilerlemeye çalıştı. İşte saniye saniye o anlar…

İHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 15:27
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Yürüyen merdivende korku dolu anlar! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Son dakika haberi… Kamerun'da açılan ülkenin ilk alışveriş merkezinde halk yürüyen merdivenleri kullanırken neye uğradıklarını şaşırdı. Kimisi düşerken birbirlerini tutmaya çalıştı. Kimisi ters yönde binip ilerlemeye çalıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yürüyen merdivende korku dolu anlar! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Orta Afrika ülkesi Kamerun'da, ülkenin ilk alışveriş merkezi hizmete açıldı.

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Yürüyen merdivende korku dolu anlar! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Yüzlerce kişinin katıldığı açılışta yerel halk hayatında bir ilk yaşadı.

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Yürüyen merdivende korku dolu anlar! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Alışveriş merkezinin açılışına katılan birçok müşteri, alışveriş merkezindeki yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşandı.

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Yürüyen merdivende korku dolu anlar! Neye uğradıklarını şaşırdılar

Şaşkınlıktan yürüyen merdivenlerin tırabzanlarına sarılanların yardımına ise güvenlik görevlileri ve diğer müşteriler koştu.