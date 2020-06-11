Yaşam koçları, FETÖ üyelerine 'operasyon terapisi' uyguluyormuş

Adana merkezli 3 ilde, dün şafak vakti yapılan operasyonda, FETÖ/PDY üyesi 54 şüpheli gözaltına alındı. M.E.Ç.’ye ait mimarlık ofisinde, örgütün finans planlamalarının yapıldığı, yaşam koçlarının ise örgüt üyelerinin operasyon korkularını yenmeleri ve örgüte yeni üye sağlanması için hazırlanmış terapi merkezi olduğu ortaya çıktı.