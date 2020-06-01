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Son dakika: Virüsle mücadelede son rakamlar ne anlatıyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü değerlendirdi |Video

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Giriş: 01.06.2020 17:36
Güncelleme:01.06.2020 17:43
Son dakika haberine göre; Türkiye 1 Haziran itibariyle yeni normal hayat başladı. Peki yeni dönemde bizi neler bekliyor? Hayatımız nasıl değişecek? Virüsle mücadelede son rakamlar ne anlatıyor? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber'e anlattı. Özlü, tedbirlere dikkat edilmezse geri dönüş olabileceği konusunda uyardı.

1 Haziran itibariyle 'yeni normal' hayat başladı. Peki yeni dönemde bizi neler bekliyor?

İnsanların toplu olarak bulunduğu restoran, kafe, çay bahçeleri ve kreşler ile gündüz bakım evleri açıldı.

Plajların yanı sıra dinlenme tesisleri hizmet vermeye başlıyor. Bunun gibi birçok alanda, kısıtlamalar kaldırıldı ama A Haber'e konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü uyarıyor. Özlü, "Rakamlarda dalgalanma var. Tedbirlere uymadan sokağa çıkarsak rakamlar artabilir." dedi.

Seyahat kısıtlamalarının da kaldırılmasıyla, iç hatlarda uçak seferleri başladı. Prof. Özlü'ye göre bu alanlarda sosyal mesafeyi çok dikkat edilmedi

"Uçuşlar başladı, insanlar tedirgin. Tedirgin olmaya gerek yok ama bir miktar endişe iyidir." diyen Özlü, "Havalimanları ve uçaklar profesyonel. Yoğunlaşmamaya dikkat etmek lazım." ifadelerini kullandı.

3 KURALA DİKKAT ET RAHAT ET!

Prof. Özlü, maske, mesafe ve el hijyenine dikkat edilmesi halinde endişe edilecek bir şeyin olmadığı konusunda vatandaşların yüreklerine su serpti.

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