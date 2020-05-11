Van’da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 93'e yükseldi

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca, Göbelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerindeki karantina uygulaması sürüyor. Taziye çadırı kurulmasına izin veren Muhtar Mehmet Nuri Yönten'in görevden alındığı Ortanca Mahallesi'nde dün 84 olan vaka sayısı bugün 93'e yükseldi. Sağlık ekipleri, evleri tek tek dolaşıp koronavirüs testi için örnek alıyor.