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Vaka sayısı 5 bin sınırında... Sağlık Bakanlığı 13 Haziran 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı

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Giriş: 13.06.2021 20:12
Güncelleme:13.06.2021 20:13
Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıkladı. Peki, Vaka ve vefatlarda artış var mı? İşte ayrıntılar...

Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı, 13 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu covid19.saglik.gov.tr web adresinden açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 12 kişinin testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti.

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Ağır hasta sayısı 952 oldu, 4 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT TABLOLAR

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