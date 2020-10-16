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Son dakika: Uludağ'da kayıp 4 kişi kurtarıldı

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Giriş: 16.10.2020 08:34
Güncelleme:16.10.2020 08:46
Son dakika haberi... Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi, arama kurtarma ekiplerince bulundu. Mahsur kaldıkları dere yatağından kurtarılan kişilerden ikisi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi... Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi, arama kurtarma ekiplerince bulundu. Mahsur kaldıkları dere yatağından kurtarılan kişilerden ikisi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Uludağın eteklerinde kaybolan 4 kişi bulundu SON DAKİKA: ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE KAYBOLAN 4 KİŞİ BULUNDU

Uludağ'da kayıp 4 kişi kurtarıldı
Uludağ'da kayıp 4 kişi kurtarıldı
Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi bulundu
Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi bulundu
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