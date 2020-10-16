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Son dakika: Uludağ'da kayıp 4 kişi kurtarıldı
Son dakika haberi... Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi, arama kurtarma ekiplerince bulundu. Mahsur kaldıkları dere yatağından kurtarılan kişilerden ikisi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Son dakika haberi... Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi, arama kurtarma ekiplerince bulundu. Mahsur kaldıkları dere yatağından kurtarılan kişilerden ikisi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.