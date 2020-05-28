28 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Tuzlu suda çilek deneyi sosyal medyayı sallamıştı! Gerçek bambaşka çıktı |Video

Son dakika: Tuzlu suda çilek deneyi sosyal medyayı sallamıştı! Gerçek bambaşka çıktı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.05.2020 17:44
Güncelleme:28.05.2020 17:51
Son dakika haberi... Sosyal medyayı sallayan tuzlu suda 'çilek deneyi' videosunu yayan kullanıcı görüntülerin kurgu olduğunu belirterek "Hiçbir böceği suda boğmadım, videodan sonra yaşayan böcekleri serbest bıraktım" dedi.

Sosyal paylaşım sitesi TikTok'ta başlayan ve kısa süre sonra diğer platformlara da 'çilek deneyi' adıyla yayılan videonun kurgu olduğu ortaya çıktı. Videonun yayılmasının ardından birçok insan kendi deneyini yaparak görüntüleri sosyal medyadan paylaşmaya başlamış ancak bir çok kullanıcı yapılan işlemin işe yaramadığını söylemişti.

Son dakika: Tuzlu suda çilek deneyi şoke etti! İçinden çıkanları görünce hayrete düştü |Video SON DAKİKA: TUZLU SUDA ÇİLEK DENEYİ ŞOKE ETTİ! İÇİNDEN ÇIKANLARI GÖRÜNCE HAYRETE DÜŞTÜ |VİDEO

VİDEOYU PAYLAŞAN KİŞİ İTİRAF ETTİ

Videoyu paylaşan TikTok kullanıcısı videonun kurgu olduğunu açıkladı. Kullanıcı, tuzlu suya çilekleri attıktan sonra, bahçesinden çıkardığı böcekleri kaseye ekleyerek çileğin içinden çıkıyormuş gibi gösterdiğini, kadar kişi tarafından izleneceğini düşünmediğini, ayrıca sahte olduğunun çok belli olduğunu söylüyor.

"HİÇBİR BÖCEĞİ SUDA BOĞMADIM"

Videoyu yayan sosyal medya kullanıcısı yaptığı açıklamada, "Karantinadan çok sıkıldım ve çilek akımında sahte bir video yaptım çünkü akımı görünce komik olacağını düşündüm. O zaman sadece 2 bin takipçim vardı ve videonun böyle yayılacağını düşünmedim. Açıkçası görüntülerin çok sahte olduğu belliydi. Hiçbir böceği suda boğmadım, videodan sonra yaşayan böcekleri serbest bıraktım. Sizin gibi bir amacım yok beni takip eden sizsiniz ve bu benim hatam değil" ifadelerini kullandı.

Çilek deneyi sosyal medyayı sallamıştı! Meğer...
Çilek deneyi sosyal medyayı sallamıştı! Meğer...
İşte o an! Avını yiyordu
İşte o an! Avını yiyordu
Taksi pislenir diye indirdi!
Taksi pislenir diye indirdi!
Sağlık Bakanlığı yapım aşamasını paylaştı
Sağlık Bakanlığı yapım aşamasını paylaştı
Kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...
Kanlı düello kamerada! Önce selamlaştılar...
Vahşet! İşkence ederek öldürdüler
Vahşet! İşkence ederek öldürdüler
Futbol maçlarında yeni dönem!
Futbol maçlarında yeni dönem!
Murat Ongun istifa edecek mi?
Murat Ongun istifa edecek mi?
Özdil'e kaçak yapı cezası! 380 bin lira...
Özdil'e kaçak yapı cezası! 380 bin lira...
Uluslararası Göç Filmleri Festivali
Uluslararası Göç Filmleri Festivali
Tuz Gölü pembe renge büründü
Tuz Gölü pembe renge büründü
Normalleşme süreciyle birlikte camilerde yeni dönem
Normalleşme süreciyle birlikte camilerde yeni dönem
Daha Fazla Video Göster