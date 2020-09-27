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Son dakika: Türkiye'den Ermenistan'a tepki: Barışa karşı olduğunu gösterdi

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Giriş: 27.09.2020 09:50
Güncelleme:27.09.2020 09:57
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Kalın, "Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Kalın, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.

İbrahim Kalın şu açıklamalarda bulundu:

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.

Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan'ın yanındadır. Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye'nin tam desteğine sahiptir.

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