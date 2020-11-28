Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özlü, "Türkiye'de kaç kişi aşılanırsa salgın sona erecek? Yeni tedbirler alınacak mı? Virüse yakalanan vatandaşlar en çok nerede hata yapıyor?" sorularına yanıt verdi. Özlü, bazı illerde yoğun bakım servislerinin kapasitelerinin dolma aşamasına geldiğini bu şekilde vaka sayılarının artmaya devam etmesi durumunda ise sorun yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söylerken vatandaşları tedbirlere uyma konusunda uyardı.

A Haber canlı yayınında konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de salgın sürecindeki son durumu değerlendirdi.

Prof. Dr. Özlü, Yeni tedbirler alınacak mı? sorusuna şu andaki rakamların 14 gün öncesini yansıttığını alınana kararların üzerinde ise henüz 1 hafta geçtiğini bu hafta gelecek verilerin daha sağlıklı olacağını söyledi. Bu alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığına dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, sorumsuzca davranan kişileri uyardı.

"GENCİM KRONİK HASTALIĞIM YOK BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN"

"Bulaşmayı azatlamamız lazım diyen" Prof. Dr. Özlü, "Toplumun bizi sağlık çalışanlarını düşünmesi lazım işimizi kolaylaştırmaları lazım. Maalesef şöyle bir düşünce var. 'Ben buna yakalansam bile atlatırım, gencim, kronik hastalığım yok' demesinler.

Son zamanlarda hiçbir kronik hastalığı olmayan yaşı da 50'nin altında olan çok sayıda kişide ağır seyredebiliyor yoğun bakım desteğine gerek duyabiliyor hatta vefat edebiliyor. Kimde nasıl seyredebileceği garanti değil! Kimse kendisine güvenmesin, sonra üzülebilir. Adeta her gün bir deprem oluyor. Birilerinin kardeşi, eşi, annesi-babası, birilerinin evladı ölüyor. Hanelere ateş düşüyor, bunu görmezden gelmek anlamsız. İlla ateşin bizim hanemize düşmesi, yüreğimizin yanması mı gerekiyor? Bunu merak ediyorum. Tehdit çok yakına geldi hepmiz bunu çevremizde görüyoruz." ifadelerini kullanarak vatandaşları uyardı.

"AŞILANAN KİŞİ İÇİN SORUN ORTADAN KALKAR"

Aşılanan kişi için sorun ortadan kalkar. Aşı olduktan 15 gün sonra virüse karşı koruyuculuk kazanılıyor. Türkiye'de salgını durdurabilmemiz için 50 milyon kişiyi aşılamamız lazım. Bu da o kadar kolay bir iş değil. Hem aşıya ulaşmak hem de bunu uygulamak zaman alacak. Etkili bir ilaçta yok piyasada o yüzden aşıdan başka çaremiz yok. En başta ben olmak üzere hızlıca aşılanmayı bekliyoruz.

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