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Son dakika: Türkiye bu vahşet konuştu! Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı ile ilgili yeni gelişme: 5 milyon lira ödeyecek

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Giriş: 26.04.2021 16:01
Güncelleme:26.04.2021 16:10
Son dakika haberine göre; Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına devam ediliyor. Davada Cemal Metin Avcı ve eşiyle ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Tarafların danışıklı bir protokol yaptığını öne süren Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Protokolde eşine 5 milyon lira ödeyeceğini söylüyor, ödenemezse şirket hisseleri ve adına kayıtlı araçlar gayrimenkullerin tamamını devredileceği belirtiyor. Kanaatimizce bu da danışıklı bir boşanma hükmü. Bunun iptaliyle ilgili de başvuruda bulunacağız. Buradaki amaç belli. İlgililerin alabilecekleri maddi ve manevi tazminat haklarını sürüncemede bırakmak. Biz boşanmanın danışıklı ve muvazaalı olduğunu düşünüyoruz. Tarafların gerçekte bir boşanma iradesinin olmadığına inanıyoruz." dedi. İşte haberin ayrıntıları...
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