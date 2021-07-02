Son dakika: Türk sinemasının acı kaybı! Yeşilçam'ın usta ismi Kartal Tibet vefat etti | Kartal Tibet kimdir?

Son dakika haberi... Yeşilçam'ın usta ismi yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim." notuyla Tibet'in vefatını duyurdu. Peki, Kartal Tibet kimdir? İşte Kartal Tibet'in hayatı...

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