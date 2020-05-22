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Son dakika: Trafikte dehşet! Seyir halinde kurşun yağmuruna tutuldu! Olay sonrası silah kapma kavgası kamerada |Video

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Giriş: 22.05.2020 14:33
Güncelleme:22.05.2020 14:39
Son dakika haberi... Gaziantep'te akraba iki kişi arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Lüks araç seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutuldu. Olay sonrası silah kapma kavgası ise bu kadar da olmaz dedirtti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehitkamil ilçesi Nijmegen Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan ve alacak-verecek meselesi yüzünden tartışan iki kişi kavşakta araçla seyir halindeyken karşı karşıya geldi. Şahıslardan biri aracından inerek husumetli olduğu iş adamı F.Ö.'nün aracını kurşun yağmuruna tuttu. Lüks araca 4 kurşun isabet ederken yaralanan olmadı. Şahısların olaydan hemen sonra olayda kullanılan silahı kapmak için birbirleriyle tehlikeli kavgası ise bu kadar da olmaz dedirtti. Şahısların silahı kapmak için kavga ettiği anlar, ışıkta bekleyen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda silahın ateş almaması ise rahat bir nefes aldırdı.


Olay sonrası bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de çalışma yaptı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Trafikte silah kapma kavgası kamerada
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