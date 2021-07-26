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SON DAKİKA | Tokat'ta doktora çivili tahtayla saldırı!

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Giriş: 26.07.2021 20:11
Tokat'ta sağlık çalışanlarına saldırı olaylarına bir yenisi daha ekendi. Tokat'a bağlı Erbaa ilçesinde ilaç yazdırmak için aile hekimine giden bir şahıs sırasını beklemesini söyleyen doktor Özgür Kalebaş'a çivili tahtayla saldırdı. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Asım Kamile Uğurlu Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı.

Aile Sağlığı Merkezine ilaç yazdırmak için gelen E.C., doktorun odasına girdi.

İddiaya göre, bir ilaç gösterip aynısından yazdırmak isteyen E.C.'ye doktor Kalebaş, sırada 5 kişinin bulunduğunu belirterek beklemesi gerektiğini ifade etti. Doktorla tartışan E.C. sinirlenip binadan çıkarak bir marketin önünde duran palet tahtalarından birini alıp geri döndü.

E.C., iddiaya göre üzerinde çiviler bulunan tahtayla doktora vurdu, muayene odasının kapısına da bir darbe indirerek kırdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. E.C., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından doktor Özgür Kalebaş, darp raporu almak için İlçe Devlet Hastanesi'ne gitti.

Olayı gören bir market çalışanı Hasan Ş., E.C.'nin dışarıdaki tahtalardan birini alarak doktorun üzerine doğru koştuğunu gördüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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