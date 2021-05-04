Son dakika: Thodex vurgununda mafya şüphesi! Firari Faruk Fatih Özer nakde dönüştürmek için...

Son dakika haberi... Binlerce insanı Bitcoin başta olmak üzere kripto para yatırımları üzerinden dolandıran firari Faruk Fatih Özer'le ilgili yeni gelişmeler var. Özer'in, 391 bin kişiden topladığı 108 milyon dolarlık kripto varlığı soğuk cüzdanda taşıdığı, nakde dönüştürmek için mafyayla işbirliği yaptığı iddia ediliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

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