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Son dakika: Taksim Camii'nde sona doğru! Ne zaman ibadete açılacak? A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 12.03.2021 14:13
Güncelleme:12.03.2021 14:16
Son dakika haberi... Yapımına 17 Şubat 2017 yılında başlanan taksim cami inşaatında sona yaklaşıldı. A Haber muhabiri Tuğba Kezer camideki çalışmaları aktardı. Çalışmalarda son durum ne? Yüzde kaçı tamamlandı? Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? Vakıflar Sanat Eserleri Şube Müdürü Emre Öztürk A Haber'de yanıtladı.
Son dakika: Taksim Camiinde sona doğru! Ne zaman ibadete açılacak? A Haberde yanıtladı SON DAKİKA: TAKSİM CAMİİ'NDE SONA DOĞRU! NE ZAMAN İBADETE AÇILACAK? A HABER'DE YANITLADI
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