22 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatinde alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatinde alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2020 08:47
Güncelleme:22.11.2020 09:04
Son dakika haberi... Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.'ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı.

Son dakika haberi... Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.'ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı.

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatinde alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza SON DAKİKA: SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATİNDE ALKOL ALIP POLİSTEN KAÇTILAR! 10 DAKİKADA 4 AYRI CEZA

10 dakikada 4 ayrı ceza yediler
10 dakikada 4 ayrı ceza yediler
Adana'da gelenek haline geldi!
Adana'da gelenek haline geldi!
Kimler ne zaman sokağa çıkabilecek?
Kimler ne zaman sokağa çıkabilecek?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Bakanlık 21 Kasım verilerini açıkladı
Bakanlık 21 Kasım verilerini açıkladı
Türkiye'de kullanılan Kovid-19 ilacı Favipiravir ile ilgili Türk bilim insanı A Haber canlı yayınında uyardı
Türkiye'de kullanılan Kovid-19 ilacı Favipiravir ile ilgili Türk bilim insanı A Haber canlı yayınında uyardı
Yeni tedbirlere esnaftan tam destek! Yeter ki virüs bitsin
Yeni tedbirlere esnaftan tam destek! "Yeter ki virüs bitsin"
Kaymakam bu halde yakaladı! Tıkla izle
Kaymakam bu halde yakaladı! Tıkla izle
Ve başladı! Pazarlarda son durum ne?
Ve başladı! Pazarlarda son durum ne?
Milyonları ilgilendiriyor! Tek tıkla öğren
Milyonları ilgilendiriyor! Tek tıkla öğren
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
Onlar toplumun neşe kaynağı!
Onlar toplumun neşe kaynağı!
Daha Fazla Video Göster