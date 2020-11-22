22 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatinde alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatinde alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza

Son dakika haberi... 'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.'ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.11.2020
ABONE OL
Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatinde alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Atatürk Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 41 GB 427 plakalı aracı durdurdu.

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatinde alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza

Araçtan inen Z.D., bir süre ehliyetini ve kimliğini polis ekiplerine vermek istemedi. Daha sonra yaya olarak kaçmaya çalışan Z.D., polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonrasına ara sokakta yakalandı.

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatinde alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza

Z.D., burada polis ekiplerine ve kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Yaşanan kovalamaca, anbean kameralara yansıdı.

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatinde alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza

10 DAKİKA İÇERİSİNDE 4 FARKLI CEZA YEDİ, OTOMOBİLİ BAĞLANDI
Aşırı alkollü olduğu görülen Z.D., alkol metreyi üflemeyi reddederek, ekiplere zorluk çıkarmaya devam etti.

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatinde alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza

Z.D.'nin ehliyetinin olmadığı belirlenirken otomobili ise bağlanarak, çekici ile emniyete götürüldü.

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatinde alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza

Yaşanan kovalamacanın ardından Z.D.'ye 'Alkollü Araç Kullanmak', 'Ehliyetsiz Araç Kullanmak', 'Polisin Dur İhtarına Uymamak' ve 'Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etmek' suçlarından toplamda 6 bin 277 lira ceza uygulandı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması saatinde alkol alıp polisten kaçtılar! 10 dakikada 4 ayrı ceza

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA