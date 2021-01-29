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Son dakika: Sinop’ta 6 köy yolu kardan kapandı

İHA
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Giriş: 29.01.2021 17:12
Güncelleme:29.01.2021 17:21
Son dakika haberi... Sinop´un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Kurtlu, Yeşilcam, Paşalıoğlu, Günpınar, Çalpınar ve Zayim köy yolları ulaşıma kapandı.

Sinop genelinde kar yağışı nedeniyle Kurtlu, Yeşilcam, Paşalıoğlu, Günpınar, Çalpınar ve Zayim köy yolları ulaşıma kapandı. Sinop İl Özel İdaresi´ne bağlı ekipler kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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