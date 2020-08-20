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Son dakika: Şile’de kaçak yapılar yıkılıyor

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Giriş: 20.08.2020 11:04
Güncelleme:20.08.2020 11:28
Son dakika haberi... İstanbul Şile’de mevzuata ve kanuna aykırı olarak yapılan binalar için yıkım kararı çıktı. Şile Sungurlu mahallesinde tespit edilen çok sayıda binanın yıkım çalışmaları da başlatıldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında yıkım çalışmalarını aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul Şile'de mevzuata ve kanuna aykırı olarak yapılan binalar için yıkım kararı çıktı. Şile Sungurlu mahallesinde tespit edilen çok sayıda binanın yıkım çalışmaları da başlatıldı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, canlı yayında yıkım çalışmalarını aktardı.

Kaçak yapılar yıkılıyor
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