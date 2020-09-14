14 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: Şehit Sinan Aktay Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika: Şehit Sinan Aktay Konya'da son yolculuğuna uğurlandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.09.2020 15:05
Güncelleme:14.09.2020 15:06
Son dakika haberleri... Hakkari'de şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay için Konya'nın Akşehir ilçesinde tören yapıldı. Aktay, tören sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Hakkari Yüksekova'da, dün terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay, düğün yıl dönümünde memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

2 AY ÖNCE BABA OLMUŞTU

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay için Akşehir Nasreddin Hoca Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Şehidin al bayrağa sarılı tabutu meydana getirildikten sonra yakınları başında gözyaşı döktü. Şehidin eşi Gül Aktay, kucağında bebeği ile tabutun başında şehidini uğurlarken, annesi Nevruz, babası Salih Aktay, kardeşleri ve yakınları da gözyaşı döktü, güçlükte ayakta durabildi. Cenaze namazına katılanlar ilk olarak meydanda öğle namazını kıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Astsubay Sinan Aktay'ın naaşı askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi Akşehir Şehitliğinde defnedildi.

DÜĞÜN YIL DÖNÜMÜNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Sinan Aktay'ın 14 Eylül 2019 tarihinde düğün yaparak hayatını Gül Aktay ile birleştirdiği öğrenildi. Dün şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay düğün yıl dönümü olan 14 Eylül 2020 tarihinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Gül Aktay da cenaze törenine kucağında 25 günlük bebekleri Göktürk Efe ile katıldı.

Şehidin cenaze namazına, ailesi, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya ve Akşehir protokolü, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konya şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Konya şehidini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı
Korona hastasının son sözleri herkese ibret oldu!
Korona hastasının son sözleri herkese ibret oldu!
Alkolmetreden Covid-19 bulaşır mı?
Alkolmetreden Covid-19 bulaşır mı?
Rus turist böyle ölümden döndü
Rus turist böyle ölümden döndü
Döverek canını aldı! Pes dedirten savunma
Döverek canını aldı! Pes dedirten savunma
Menderes Belediyesi’nin imar payına tepki
Menderes Belediyesi’nin imar payına tepki
Yunanistan Türk azınlığın haklarını hiçe sayıyor
Yunanistan Türk azınlığın haklarını hiçe sayıyor
Didim'deki cinsel istismara suç duyurusu!
Didim'deki cinsel istismara suç duyurusu!
Zihinsel engelli çocuğunu darp etti!
Zihinsel engelli çocuğunu darp etti!
ABD'de kan donduran polis şiddeti!
ABD'de kan donduran polis şiddeti!
Sporcular neye uğradığını şaşırdı
Sporcular neye uğradığını şaşırdı
Vicdansız! Arkasına bile bakmadı
Vicdansız! Arkasına bile bakmadı
Daha Fazla Video Göster