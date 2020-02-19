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19.02.2020

Kardiyolog Demet Erciyes sahte balı anlamanın yollarını A Haber’e anlattı

Tarım ve Orman Bakanlığı resmi gazetede bal izlenimi veren ürünlerin üretimini yasakladı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes yasaklanan ürünlerin vücuda verdiği zararı ve korunma yollarını A Haber’e anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, aroma vericiler veya bal eklenerek bal aromalı şurup, çam aromalı şurup, ballı şurup ve benzer isimlerle bal izlenimi veren ürünlerin üretimini yasakladı. Bakanlığın, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes yasaklanan ürünlerin vücuda verdiği zararı ve korunma yollarını A Haber'e anlattı.

"METABOLİZMAYI BOZUYOR, KALP DAMAR HASTALIKLARINA YOL AÇIYOR"

Kardiyoloji Uzmanı Demet Erciyes: "Gerçek bal çok fazla zararlı değildir ve bizler bu baldan faydalanırız. Fakat bal izlenimi veren sahte ürünlerin vücuda oldukça büyük zararları vardır. Metabolizmayı bozuyor ve kalp damar hastalıkları ortaya çıkıyor. Arkasından ise birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Çocuklarda ise bu ürünler çok daha zararlı bir hal alıyor.

SAHTE BAL NASIL ANLAŞILIR?

Birçok hastalık küçük yaşlardan itibaren ortaya çıkıyor bu yüzden çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Sahte bal en iyi laboratuvar ortamında anlaşılır, evde ise şekerlenmesinden, ılık suya koyulduğunda erimesinden, buzdolabında tereyağ kıvamına gelmesinden sahte bal olduğu anlaşılabilir." ifadesinde bulundu.

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