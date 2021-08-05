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Şahan Gökbakar sosyal medyadan isyan etti: Buraya provokatörler doluştu

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Giriş: 05.08.2021 00:39
Güncelleme:05.08.2021 00:40
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınlarıyla verilen mücadeleye günlerdir destek veren ve bölgeden yaptığı canlı yayınlarla vatandaşları bilgilendiren komedyen Şahan Gökbakar bir paylaşımda daha bulundu. Bölgede gönüllü adı altında provokatör kişilerin bulunduğu dile getiren Gökbakar botla 10-15 kişinin bölgeye geldiğini ve kahraman edasıyla yangını söndürecek gibi yangının içine koştuklarını söylerken, bu kişilerin oradaki ekiplerin düzenini bozduğunu ifade etti. Gökbakar bu şahısların itfaiye ekiplerine hakaretler ettiğini de belirtirken, "Gözümün önünde bir komutana 'Sen kimsin lan. Sen ne anlarsın lan? Yangın mı söndürdün hayatında lavuk' dedi." ifadesini kullandı.

Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından canlı yayınlar yapan ve takipçileriyle bölgedeki son durumu paylaşan komedyen Şahan Gökbakar son paylaşımında uyarılarda bulundu.

'KOMUT DİNLEMEYİP EKİPLERE HAKARET EDİYORLAR'

Bölgeye gönüllü kisvesi altında provokatörlerin doluştuğunu söyleyen Gökbakar, "Değerli dostlar, gönüllü kisvesi altında buraya provokatörler doluştu. Buraya geliyorlar yangına müdahale edecekmiş gibi. Hiçbir komut dinlemiyorlar. Buradaki itfaiyenin, sahil güvenliğin, donanmanın komutanlarına gözümüzün önünde hakaret ediyorlar. Hiçbir şey söylemeden arka taraftan ateşin içine yürüyorlar. Bu taraftan gelen itfaiye ekipleri 'Siz ne yapıyorsunuz orada ateş üzerinize geliyor çıkın' deyince 'Sen kimsin lan' diyorlar. Ve itfaiye ekiplerinin üç dört tanesini cinnete getirdiler. Adamlar devlet memuru olduğu için sakin kalmaya çalışıyorlar. " dedi.

'SEN KİMSİN LAN? YANGIN MI SÖNDÜRDÜN HAYATINDA LAVUK'

Provokatörlerin evinin arkasındaki ağaçlık alanda dolaştığını ifade eden Gökbakar, "Buradan Marmaris jandarmasına ve sahil güvenliğine sesleniyorum. Biz burada 200 kişi yangınla mücadele ederken 10-15 kişi gruplar halinde buraya botla yanaşıyorlar. Bir anda yangının içine koşuyorlar sanki bir kahraman edasıyla yangını söndürecekmiş gibi buradaki bütün düzeni bozuyorlar. Ardından burada görevini yapanlara engel oluyorlar. Buradaki komutanlar ve itfaiye erleriyle ağız münakaşasına girip hakaret ediyorlar. Gözümün önünde bir komutana 'Sen kimsin lan. Sen ne anlarsın lan. Yangın mı söndürdün hayatında lavuk' dedi." ifadesini kullandı.

'DEMİN BİR TANESİNİ GIRTLAKLIYORDUM'

Sözlerinin devamında olaylar karşısında sinirlerine hakim olamadığını söyleyen Gökbakar, "Burada görevini yapanlara saldırsınlar diye gelen provokatörler var. Demin bir tanesini gırtlaklıyordum burada. İskeleye oturup yemek yiyor ve buradaki bir arkadaşımızın bacağına eliyle vurup bir şeyler söyledi. Arkadaşım da dedi ki 'Bacağıma bir daha vurma'. O da dedi ki 'S. git'. Ben bunu duydum nevrim döndü." diye konuştu.

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