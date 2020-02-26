26 Şubat 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.02.2020

Rize'nin 'Pisa' kulelerinde tehlikeli yaşam! Yan yatan evlerde ucuz kiraya oturuyorlar

Rize’de, dolgu zemin üzerine 30 yıl önce inşa edilen ve zemininde kayma olan 4 binadaki daire sahipleri, kiraya taşınarak evlerini terk ediyor. 'Pisa kuleleri' diye anılan binalardaki bazı daire sahipleri ise boşalttıkları dairelerini 500-600 TL arasında piyasanın üçte biri fiyatına kiraya veriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Rize'nin 'Pisa' kuleleri! Tehlikeli yaşam
Rize'nin 'Pisa' kuleleri! Tehlikeli yaşam
İki öğrencinin ağır yaralandığı feci kaza kamerada
İki öğrencinin ağır yaralandığı feci kaza kamerada
Okul bahçesinde heyelan
Okul bahçesinde heyelan
Camilerde Regaip Kandili hazırlığı...
Camilerde Regaip Kandili hazırlığı...
Otogarda dehşet anları kamerada
Otogarda dehşet anları kamerada
'Kanınızı içeceğim' diyerek tehdit etti
'Kanınızı içeceğim' diyerek tehdit etti
Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Ölüme meydan okudu!
Ölüme meydan okudu!
Bir kare sonrası korkunç! Alevler içinde kaldı
Bir kare sonrası korkunç! Alevler içinde kaldı
Başkan Erdoğan'a anlamlı doğum günü kutlaması! #İyikiDoğdunMilletinAdamı
Başkan Erdoğan'a anlamlı doğum günü kutlaması! #İyikiDoğdunMilletinAdamı
Sosyal medyanın konuştuğu olay! Valilik açıklama yaptı
Sosyal medyanın konuştuğu olay! Valilik açıklama yaptı
17 yaşındaki genç scooter'la karşıya geçmek isterken can verdi
17 yaşındaki genç scooter'la karşıya geçmek isterken can verdi
Daha Fazla Video Göster