Rize'nin 'Pisa' kulelerinde tehlikeli yaşam! Yan yatan evlerde ucuz kiraya oturuyorlar

Rize’de, dolgu zemin üzerine 30 yıl önce inşa edilen ve zemininde kayma olan 4 binadaki daire sahipleri, kiraya taşınarak evlerini terk ediyor. 'Pisa kuleleri' diye anılan binalardaki bazı daire sahipleri ise boşalttıkları dairelerini 500-600 TL arasında piyasanın üçte biri fiyatına kiraya veriyor.