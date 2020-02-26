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26.02.2020
Rize'nin 'Pisa' kulelerinde tehlikeli yaşam! Yan yatan evlerde ucuz kiraya oturuyorlar
Rize’de, dolgu zemin üzerine 30 yıl önce inşa edilen ve zemininde kayma olan 4 binadaki daire sahipleri, kiraya taşınarak evlerini terk ediyor. 'Pisa kuleleri' diye anılan binalardaki bazı daire sahipleri ise boşalttıkları dairelerini 500-600 TL arasında piyasanın üçte biri fiyatına kiraya veriyor.
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