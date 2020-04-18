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18.04.2020

Polis havaya ateş ederek durdurdu! Yakalan kişi cezaevi firarisi çıktı

Kahramanmaraş'ta, polisin havaya ateş açarak durdurduğu otomobilde, cezaevi firarisi yakalandı. Hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Salman Kaya'nın 5 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıktı.

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