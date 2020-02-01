Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan anı anbean kameralara böyle yansıdı |Video

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.Heyelan anı, olayın yaşandığı bölgeye doğru seyreden Büyükşehir Belediyesine ait yolcu midibüsünün kamerası tarafından kaydedildi.

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.

Yolun Giresun istikameti, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı bölgeye ambulanslar sevk edildiği öğrenildi.

OLAYDA KARI KOCA YARALANDI

Heyelan sırasında bölgede bulunan iki kişinin üzerine, yamaçtan sürüklenen bir miktar toprak ve taş parçası döküldü. Karı koca oldukları öğrenilen bu kişilere, çevredekiler yardım etti. Hafif yaralanan çift, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolda biriken toprak ve taş parçalarını temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, incelemelerde bulundu.

HEYELAN ANI KAMERA KAYITLARINA YANSIDI

Heyelan anı, olayın yaşandığı bölgeye doğru seyreden Büyükşehir Belediyesine ait yolcu midibüsünün kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda midibüsün birkaç saniye ile toprak altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

Heyelanı fark eden midibüs şoförünün, aracın hızını düşürdükten sonra geri manevra yaparak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı kayıtlarda yer alıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÜLER'İN AÇIKLAMASI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, toprak kaymasının ardından ekiplerin olaya hemen müdahale ettiğini söyledi.

Yolda temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Güler, "Allah'tan daha büyük bir sıkıntı olmadı, arkadaşlar da gerekli tedbirleri alıyorlar. Arkadaşlara önerdim, yolu karşı şeritten çift yönlü verecekler." dedi.

Güler, kayaların kaldırılmasının ardından yolun hızla ulaşıma açılacağını sözlerine ekledi.