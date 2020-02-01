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Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN

'nun mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı. Heyelanda 2 kişi yaralanırken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

'da 'nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

mevkiinde meydana gelen heyelanda facianın eşiğinden dönüldü. Büyük bir toprak kitlesi Karadeniz Sahil Yolu'na kaydı. Heyelan sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı. Bir ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

2 KİŞİ YARALANDI

Heyelan sırasında yol kenarında yürüyen 2 kişi, yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA HEYELAN

YOLU AÇMAK ÇALIŞMA BAŞLADI

Ulaşımın çevre yolundan verildiği bölgede, belediye ve karayolları ekipleri yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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