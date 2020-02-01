Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Altınordu Rıhtım mevkiinde meydana gelen heyelanda facianın eşiğinden dönüldü. Büyük bir toprak kitlesi Karadeniz Sahil Yolu'na kaydı. Heyelan sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı. Bir ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.